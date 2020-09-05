Мнение: Свеклосахарные успехи, российские роботы-комбайны и советский импорт зерна

05.09.2020, 21:29, Разное

1. Вести с полей продолжают радовать. В области свекловодства мы далеко впереди самых высоких исторических показателей – валовый сбор сахарной свёклы в полтора-два раза выше, чем в 1980-е годы, при этом урожайность также почти вдвое больше. И это даже без учёта известных приёмов горбачёвской статистики:

https://genby.livejournal.com/855256.html

Сахара из свёклы теперь выжимают тоже в полтора раза больше. В общем, всё растёт, всё улучшается. Единственное, что заметно упало по сравнению с советскими временами – посевные площади. При нынешней урожайности можно обойтись меньшим количеством земли.

Из крупного импортёра сахара Россия за последние несколько лет превратилась в экспортёра:

2. В России начали производить беспилотные комбайны:

https://tass.ru/ekonomika/9336945

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) открыла в Томске роботизированную фабрику по сборке средних и небольших серий уникальных интеллектуальных систем для беспилотных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом. Предприятие будет производить системы управления комбайнами партиями в несколько тысяч штук и преимущественно на экспорт, сообщила ТАСС генеральный директор компании Ольга Ускова.

В конце августа 2019 года комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь – он оснащен системой Cognitive AgroPilot, которая анализирует происходящее вокруг техники и избегает столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными. В июне 2020 года губернатор Томской области сообщил, что компания откроет в Томске производство интеллектуальных блоков для данной системы.

Интеллектуальные комбайны были описаны ещё в книге «Незнайка в Солнечном городе»:

https://www.rulit.me/books/neznajka-v-solnechnom-gorode-illyustracii-g-valka-read-82123-10.html

— Вы, наверно, заинтересовались работой Циркулины?

— А что это — сенокосилка, что ли? — спросил Незнайка.

— Нет, это так называемый универсальный круговой самоходный посадочный комбайн, — сказал коротышка. — Этот комбайн срезает траву, потом вспахивает землю плугом, сажает зерна при помощи имеющейся внутри механической сажалки и, наконец, боронит. Но это еще не все. Вы уже, наверно, заметили, что срезанная трава поступает внутрь комбайна. Там она измельчается, растирается, смешивается с химическим удобрением и тут же зарывается в землю, благодаря чему образуется так называемое комбинированное удобрение, очень полезное для растений. Вместе с удобрением в землю при вспашке вносится активированная подкормка, которая содействует более быстрому произрастанию растений, благодаря чему нам удается собирать два, три и даже четыре урожая за лето. Я забыл сказать, что в передней части машины, как раз за стригущим устройством, имеется пылесос. Его назначение — всасывать семена сорняков, которые могут оказаться на земле вместе с пылью. Семена сорняков растираются жерновками и также идут на удобрение. В растертом виде они уже прорасти не могут и поэтому не опасны для посевов. Таким образом, комбайн не только пашет, сеет и боронит — он еще удобряет землю, вносит подкормку и борется с сорняками. Поэтому он и называется универсальным.

— А для чего машина привязана к столбу? — спросил Незнайка.

— Для того, чтоб она могла работать без машиниста, — сказал коротышка. — Трос, которым она привязана к столбу, присоединен к рулевому управлению. В зависимости от натяжения троса руль устанавливается таким образом, что машина делает большие или меньшие круги. Как только трос размотается полностью, машина автоматически останавливается и начинает давать гудки. Услышав гудки, машинист подъезжает к комбайну и переводит его на другой участок.

Сказав это, машинист-коротышка отцепил трос, сел за руль и подъехал на комбайне к другому столбу. Здесь он привязал комбайн к тросу, слез на землю и свистнул два раза в свисток. Комбайн зажужжал и начал вращаться вокруг столба, вспахивая землю.

Забавно, что такими кругами сейчас землю действительно обрабатывают: в жарких арабских странах, к примеру. Единственно, в чём ошибся автор, так это в идеологии. Все технологические новинки производят капиталисты, у которых есть прямая личная заинтересованность в повышении производительности труда.

3. Превращение из крупнейшего импортёра пшеницы в её крупнейшего экспортёра выглядит не менее впечатляющим, чем история с импортом и экспортом сахара:

https://vikond65.livejournal.com/1110301.html

Ровно 37 лет назад, 25 августа 1983 года, СССР заключил одну из крупнейших в своей истории внешнеэкономических сделок. Однако о ней ничего не сообщали ни по радио, ни по телевидению, ни в газетах. Фактически она была засекречена от советского народа, что и не удивительно, поскольку в этот день был подписан договор о закупке в США зерна на рекордную сумму 10 миллиардов долларов.

Для сравнения, покупка у итальянцев “под ключ” гигантского автозавода “Фиат”, он же ВАЗ, выпустившего в 1970-е годы более половины советских легковых автомобилей, обошлась в 11 раз дешевле – всего 900 миллионов долларов.

А в следующем году был поставлен очередной “рекорд коммунистического строительства”, который в СССР тоже засекретили, хотя, о нем прекрасно знал весь остальной мир. Впервые суммарный объем импорта зерна превысил 40 миллионов тонн, что составляло примерно четверть внутреннего производства. То есть, каждую четвертую тонну хлеба Советскому Союзу пришлось закупать за границей. К тому времени он стал крупнейшим в мире импортером зерна.

Однако в следующем 1985 году объем импорта увеличился еще больше и достиг абсолютного рекорда – 44 миллиона тонн. <…>

А в 2016 году <…> Россия вышла на первое место в мире, но уже не по импорту, а по экспорту пшеницы.