В Италии открылся восстановленный на деньги РФ дворец

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05.09.2020, 21:08, Новости дня

Церемония передачи городу разрушенного во время землетрясения в 2009 году дворца Ардингелли, отреставрированного на деньги российской стороны, состоялась в итальянском городе Аквила.

Стену обновленного здания украсила памятная табличка на русском и итальянском языках, говорится в сообщении РИА «Новости».

Представители российской дипмиссии зачитали обращение посла РФ в Италии Сергея Разова, в котором он напомнил, как «Россия незамедлительно протянула Италии руку помощи» после землетрясения в апреле 2009 года. В Аквилу были направлены «лучшие российские спасатели», а российское правительство выделило 9 млн евро для восстановления дворца Ардингелли и церкви святого Григория Великого. Вклад российской стороны стал самым большим среди десятка стран.

В восстановленном здании разместится филиал римского музея современного искусства MAXXI, открытие которого пройдет 30 октября.

Напомним, в ночь на 6 апреля 2009 года в городе Аквила (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 309 человек, были ранены около 1,5 тыс., примерно 70 тыс. жителей области остались без крыши над головой.



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