Шойгу посоветовал всем привиться от коронавируса

05.09.2020, 21:08, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после сделанной прививки от коронавируса.

Шойгу заявил, что никаких побочных эффектов у него нет.

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», – приводит ТАСС заявление Шойгу в интервью каналу «Россия-1», фрагмент которого был показан в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

По словам министра, он прошел вакцинацию, чтобы «развеять последние сомнения» и на личном примере показать, что «это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь».

Накануне сообщалось, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса. Прибывшим 4 сентября в подмосковный «Парк Патриот» для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции. «Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Минобороны.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Н.Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.