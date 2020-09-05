 

Участники «Тавриды – АРТ» поприветствовали суперфиналистов «Лидеров России»

05.09.2020, 21:08, Новости дня

Участники фестиваля «Таврида – АРТ», который в субботу завершается в Крыму, передали творческую эстафету суперфиналистам конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Фестиваль «Таврида – АРТ» проходит со 2 сентября в крымском городе Судак на территории арт-кластера – платформы, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Более 100 кастингов по разным направлениям прошли как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фестиваль «Таврида – АРТ» завершается в субботу, а 6 сентября стартует суперфинал «Лидеров России» – в этом году он пройдет в мастерской управления «Сенеж» и объединит 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, будет названа вечером 7 сентября.

«Ребята, у вас завтра серьезное испытание – финал конкурса «Лидеры России». А сегодня есть хорошая возможность посидеть вместе у костра, ведь люди, которые рядом с вами, это не конкуренты, а настоящие друзья. Сейчас вы конкурируете за 100 мест победителей, но поверьте, пройдет время и с вами останется самое главное: дружба, надежное плечо, человеческие отношения», – обратился к суперфиналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время прямого включения. –  Мы вам желаем удачи завтра! А сегодня хотим поделиться с вами крымским теплом и атмосферой, которая царит здесь на фестивале «Таврида».

Приветственные слова финалистам «Лидеров России» передал участник фестиваля «Таврида – АРТ» Влад Королев: «Лидеры России, мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны! И пусть сейчас наша встреча проходит в режиме онлайн, мы приготовили для вас «живой» подарок! Прямо сейчас у вас в Сенеже резиденты арт-кластера «Таврида»!»

Для «Лидеров России» выступил творческий коллектив Yunash Bross с несколькими музыкальными номерами.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко наградил победителей грантового конкурса фестиваля «Таврида – АРТ».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Политика: На губернаторских выборах кандидатам потребуются новые качества

05.09 / США собрались внести в черный список производителя чипов из Китая SMIC

15.07 / Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

02.07 / Военный эксперт Неелов осужден за госизмену

26.07 / Как развалить сверхдержаву за 4 года – Foreign Policy рассказал о вкладе Трампа в закат США

17.07 / Украина потратила на американских юристов для дел против РФ свыше 5 млн долларов

29.06 / В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тыс. подозреваемых

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

23.07 / “Тень на репутацию государства”. Зеленский прокомментировал поджог дома Шабунина

29.07 / Добровинский раскрыл стратегию в свете отказа Ефремова от признания вины в ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска