Sky News – «я — культурная пиявка» — в США доцент университета призналась, что выдавала себя за темнокожую

05.09.2020, 21:00, Новости дня

Доцент расположенного в американской столице Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг опубликовала в интернете пост с шокирующим признанием: она заявила, что много лет притворялась темнокожей, передаёт Sky News. Как отмечается в сюжете канала, откровения Круг стали на фоне нынешней напряжённой обстановки в стране настоящим шоком как для её студентов, так и для борцов за расовую справедливость.

В глазах студентов и коллег она была темнокожим профессором…

ДЖЕССИКА КРУГ: В стране сохраняется классовая и политическая напряжённость…

… а в биографической справке для СМИ её называют «дочерью бедных чёрных улиц, которая не собирается ни раскаиваться, ни исправляться».

ДЖЕССИКА КРУГ: … на этом закончу. Спасибо за внимание.

Однако теперь Джессика Круг призналась, что лгала — на самом деле она белая и родом из Канзас-Сити. Ранее Круг — доцент Университета Джорджа Вашингтона — утверждала, что у неё африканские и латиноамериканские корни.

В университете её признание, опубликованное в сети, всех поразило.

СТУДЕНТ: Честно говоря, это просто позор, ведь она наладила с некоторыми студентами личные отношения. Один студент говорил, что общался с ней вне занятий, и она помогла ему с личными эмоциональными проблемами — но всё это оказалось ложью. А она ведь советовала людям сживаться со своей идентичностью и её уважать.

СТУДЕНТ: Некоторые люди делают ошибки, вот и всё.

СТУДЕНТ: Я бы не сказал, что ощущаю, будто меня предали, но это всё-таки вопиющее неуважение к тем людям, которым по-настоящему приходится переживать всё то, что мы сейчас наблюдаем в стране.

По данным прессы, доцент в рамках своей политической активности использовала псевдоним «Джессика Ла Бомбалера». В своём опубликованном в интернете признании она заявила, что этот обман проистекал из проблем с душевным здоровьем, которые ей пришлось пережить ребёнком.

«Я построила свою жизнь на основе аморальной лжи, направленной против темнокожих, и с каждым своим вздохом я снова и снова лгала. Я — никакой не ценитель культуры, я — культурная пиявка», — писала она.

РЕЙЧЕЛ ДОЛЕЗАЛ: Вообще-то термин «афроамериканка» мне не по душе, я предпочитаю слово «темнокожий».

Этот скандал сильно похож на события пятилетней давности, которые произошли с активисткой и борцом за расовую справедливость Рейчел Долезал. Долезал выросла белой девушкой — а потом стала утверждать, что она темнокожая, пока её в итоге не «выдали» собственные родители.

На фоне развернувшегося сейчас активного обсуждения взаимоотношений рас в этой стране обман со стороны заметной в научных кругах фигуры был воспринят с оторопью.

ЙОМАЙРА ФИГЕРОА, доцент Мичиганского государственного университета: Она присвоила себе идентичность именно темнокожего выходца из рабочего класса — причём фальшивую её версию, выстроенную на стереотипах — для того, чтобы снискать дополнительный авторитет, а также добиться доступа в определённые круги и получить ресурсы, включая стипендии и гранты — да и, собственно, свой пост в университете.

Администрация Университета Джорджа Вашингтона в своём официальном заявлении сообщила, что знает о публикации своего доцента, и что сейчас разбирается в ситуации. Вот такое исследование в области обмана ради карьеры. Джеймс Мэттьюс, Sky News.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2020 года.