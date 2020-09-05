CNN – «у нас пока нет никаких доказательств» — Трамп отказался осуждать Россию по делу Навального

05.09.2020, 21:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отказался осуждать Россию «за отравление» Алексея Навального, пишет CNN. По словам американского лидера, у него нет никаких доказательств случившегося. Он назвал произошедшее «трагедией». Такое заявление, отмечает в статье на своём сайте телеканал, идёт вразрез с реакцией многих мировых лидеров, потребовавших у Москвы на этот счёт объяснений.



Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался осуждать Россию «за отравление» Алексея Навального, несмотря на то, что не только многие мировые лидеры, но и чиновники его собственной администрации возложили вину за случившееся на Москву, пишет CNN.

В пятницу на брифинге для прессы Трампу задали вопрос о том, что он хочет сказать РФ по поводу отравления россиянина. Ранее немецкое правительство пришло к выводу, что против Навального использовали химический реагент «Новичок», который, по общему мнению, уже применялся в ходе операций Кремля.

«Мы должны отнестись к этому со всей серьёзностью. Если всё действительно так, то, думаю, мы так и поступим, — отметил американский лидер. — Я не знаю точно, что произошло, но мне кажется, что это трагедия. Это ужасно, такого быть не должно. У нас пока нет никаких доказательств, но я изучу этот вопрос».

Подобное заявление, как считает CNN, — это лишь очередной случай, когда Трамп отказывается осуждать Россию и её президента Владимира Путина за «авторитарные действия». В частности, по делу Навального, мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвали российское правительство объяснить случившееся.

«Интересно, что все всё время говорят о России, — добавил Трамп. — Я не против того, чтобы вы говорили о России, но я думаю, что Китай сейчас — это та страна, о которой вы должны говорить гораздо больше, чем о России, потому что действия Китая куда хуже, если посмотреть на то, что творится в мире».

В определённый момент на брифинге для прессы Трамп, тем не менее, сообщил, что будет «отнюдь не рад», если выяснится, что Навального отравило именно российское правительство. Он также попытался защитить позицию своей администрации по отношению к Москве, напомнив о поставках Украине противотанкового оружия. При этом он добавил, что «действительно ладит с президентом Путиным».

Нежелание Трампа осудить своего российского коллегу особенно заметно на фоне других членов его администрации, которые отреагировали на дело Навального с куда большей решительностью.

«Соединённые Штаты глубоко озабоченны опубликованными сегодня результатами. Отравление Алексея Навального выходит за все рамки, — отметил по этому поводу представитель Совета по национальной безопасности Джон Уллиот. — Вместе с союзниками и международным сообществом мы будем работать, чтобы привлечь к ответственности повинных в этом россиян вне зависимости от того, к кому приведут улики, а также ограничим возможности финансирования ими их зловредной деятельности».

Алексей Навальный на данный момент находится на лечении в берлинской больнице. Он почувствовал себя плохо во время полёта в Москву из Томска, предположительно, из-за отравления. Представитель правительства Германии Штеффен Зиберт заявил, что в результате анализа проб Навального в немецкой военной лаборатории были обнаружены «безусловные доказательства» применения советского нервно-параллитического газа «Новичок». Последний также был использован в ходе покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, считает CNN.

Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ пока не получила от немецкой стороны на этот счёт никаких данных.