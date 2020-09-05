Fox News – американские эксперты назвали российскую вакцину обнадёживающей

05.09.2020, 21:00, Новости дня

Российские учёные опубликовали в уважаемом международном медицинском издании The Lancet результаты своих исследований вакцины от коронавируса. По словам иностранных экспертов, эти данные ободряют и вселяют надежду, но впереди ещё нужно провести массовые испытания на большом количестве людей, которые контактируют с вирусом в обычной жизни, пишет Fox News.



Reuters

Испытания российской вакцины на коронавирус показали хорошие результаты: антитела появились у всех участников за три недели. Такие данные были опубликованы в международном научном журнале The Lancet. Вакцину там назвали безопасной и хорошо переносимой человеком, пишет на своём сайте Fox News.

По словам учёных, они проанализировали два варианта вакцины, замораживали их и переводили в такую форму, чтобы её можно было доставить в труднодоступные регионы. Создана эта вакцина с использованием человеческих аденовирусов.

Как показали первые испытания, у тех, кто получил вакцину, иммунный ответ был иногда даже лучше, чем у тех, кто коронавирусом переболел. Резкий рост антител наблюдался к 14 дню и далее на всей протяжённости наблюдения. А специфические Т-клетки достигали пика на 28 день после вакцинации. Эти клетки как раз распознают врага и запускают контратаку на него.

Как отметили учёные, они зафиксировали ряд побочных эффектов от вакцины, например, боль в месте укола, головную боль, слабость. Но в основном они были не высокой интенсивности и без долгосрочных последствий. Впереди третья фаза испытаний, в которой примут участие 40 тыс. добровольцев из разных групп риска.

Американские эксперты в беседе с Fox News назвали эти результаты обнадёживающими. «Это новая деталь в паззле по созданию удачной вакцины от Covid-19. Результаты этого исследования такие же, как у многих других предварительных исследований вакцины, они показывают её безопасность и эффективность в провоцировании хорошего иммунного ответа», — приводит издание слова главы отделения инфекционных заболеваний в одном из госпиталей Нью-Йорка.

По его мнению, эти данные пока не доказывают, что российская вакцина будет эффективна в предотвращении коронавируса, но результаты исследований уже вселяют надежду. В дальнейшем действие вакцины нужно изучить на большем количестве пациентов, которые сталкиваются с коронавирусом в обычной жизни.



В свою очередь, представители ВОЗ отметили, что в мире есть немало многообещающих кандидатов, но использовать их будут, только когда будет доказана их безопасность и эффективность, пишет Fox News.