 

Fox News – американские эксперты назвали российскую вакцину обнадёживающей

05.09.2020, 21:00, Новости дня

Российские учёные опубликовали в уважаемом международном медицинском издании The Lancet результаты своих исследований вакцины от коронавируса. По словам иностранных экспертов, эти данные ободряют и вселяют надежду, но впереди ещё нужно провести массовые испытания на большом количестве людей, которые контактируют с вирусом в обычной жизни, пишет Fox News.


Reuters

Испытания российской вакцины на коронавирус показали хорошие результаты: антитела появились у всех участников за три недели. Такие данные были опубликованы в международном научном журнале The Lancet. Вакцину там назвали безопасной и хорошо переносимой человеком, пишет на своём сайте Fox News.

По словам учёных, они проанализировали два варианта вакцины, замораживали их и переводили в такую форму, чтобы её можно было доставить в труднодоступные регионы. Создана эта вакцина с использованием человеческих аденовирусов.

Как показали первые испытания, у тех, кто получил вакцину, иммунный ответ был иногда даже лучше, чем у тех, кто коронавирусом переболел. Резкий рост антител наблюдался к 14 дню и далее на всей протяжённости наблюдения. А специфические Т-клетки достигали пика на 28 день после вакцинации. Эти клетки как раз распознают врага и запускают контратаку на него.

Как отметили учёные, они зафиксировали ряд побочных эффектов от вакцины, например, боль в месте укола, головную боль, слабость. Но в основном они были не высокой интенсивности и без долгосрочных последствий. Впереди третья фаза испытаний, в которой примут участие 40 тыс. добровольцев из разных групп риска.

Американские эксперты в беседе с Fox News назвали эти результаты обнадёживающими. «Это новая деталь в паззле по созданию удачной вакцины от Covid-19. Результаты этого исследования такие же, как у многих других предварительных исследований вакцины, они показывают её безопасность и эффективность в провоцировании хорошего иммунного ответа», — приводит издание слова главы отделения инфекционных заболеваний в одном из госпиталей Нью-Йорка.

По его мнению, эти данные пока не доказывают, что российская вакцина будет эффективна в предотвращении коронавируса, но результаты исследований уже вселяют надежду. В дальнейшем действие вакцины нужно изучить на большем количестве пациентов, которые сталкиваются с коронавирусом в обычной жизни.

В свою очередь, представители ВОЗ отметили, что в мире есть немало многообещающих кандидатов, но использовать их будут, только когда будет доказана их безопасность и эффективность, пишет Fox News. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Новая ракета «Ангара» оказалась в три раза (sic!) дороже «Протона»

27.07 / Скрытые IP-адреса правительственных сайтов Украины опубликовали в даркнете

02.07 / Lexus запатентовал новую версию седана IS 500

20.07 / Минобороны объяснило необходимость внезапной проверки боеготовности войск

12.08 / На объявившем забастовку Минском электротехническом заводе начались задержания

27.06 / Россия платила афганским боевикам за убийства американцев

30.06 / Федор Смолов остался в запасе “Сельты” на матч Ла Лиги с “Мальоркой”

13.08 / Сенатор: США отнимают у Лукашенко «нефтяную конфетку»

05.08 / Чеснаков: Трехдневное голосование демократичнее и удобнее однодневного

29.06 / Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска