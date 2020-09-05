День труда в США и угроза нового всплеска COVID-19

05.09.2020, 20:44, Новости дня

Американцы отправились на длинные выходные в День труда, который обычно символизирует собой завершение лета. Нынешние праздники проходят на фоне предупреждений экспертов в сфере общественного здравоохранения о том, что вечеринки, переполненные бары и другие скопления людей могут вызвать повторный всплеск коронавируса.

«Я считаю, что выходные, посвященные Дню труда, действительно важны, – сказал доктор Энтони Фаучи, главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, – Собираемся ли мы двигаться в правильном направлении и продолжать снижение (количества заражений), или нам придется немного отступить, если начнется новый всплеск (заражений)?»

В росте заражений в южных и западных штатах эксперты частично обвиняли американцев, которые неосторожно вели себя во время длинных выходных в День поминовения в мае и в День независимости в июле.

В последние недели ситуация улучшилась, и статистика в сильно пострадавших штатах, таких как Флорида, Аризона и Техас, пошла в обнадеживающем направлении, но есть определенные факторы риска, которые могут сочетаться с Днем труда: дети возвращаются в школу, в университетских кампусах наблюдается рост заболеваемости, стартует футбольный сезон в колледжах, а на горизонте – новый осенний сезон гриппа.

В нескольких штатах цифры госпитализации выше в сравнении с предыдущими праздниками. Так, в Алабаме 1 июля было госпитализировано 800 человек с коронавирусом. На этой неделе эта цифра чуть меньше 1000.

В День труда будет открыто больше пляжей, чем в День поминовения, но, как считает Фаучи, это не повод для беспокойства, если люди будут держаться на расстоянии друг от друга.

«Я бы предпочел увидеть людей на пляже, соблюдающих социальную дистанцию, чем в переполненных барах», – заявил Фаучи.

Пандемия коронавируса привела к 187 тысячам смертей и почти к 6,2 миллиона подтвержденных заражений в США, что на сегодняшний день является самым высоким показателем в мире. Случаи COVID-19, которые резко выросли с 20 тысяч в день до примерно 70 тысяч во время летнего всплеска в южных штатах, сейчас снизились до примерно 40 тысяч.

Доктор Альберт Ко, эпидемиолог Йельского университета, сказал, что он обеспокоен тем, что на следующей неделе студенты и школьники начнут возвращаться в учебные заведения по всей стране после каникул и выходных.

«Передача вируса может возрасти во время любых происходящих событий, если мы не будем осторожны с этим, – сказал Ко – Будет ли это идеальным штормом? Я так не думаю. Люди осознают риск, и люди социально дистанцируются. Но это определенно вызывает беспокойство».