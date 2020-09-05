Кулеба: Прокричать, что мы признаем Лукашенко или не признаем, – примитивно. Главное, чтобы на Украине минимально отразился белорусский кризис

05.09.2020, 20:17, Новости дня

Украина поставила на паузу официальные контакты с Беларусью до окончания политического кризиса в этой стране, сказал в интервью “Радіо Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Мы приняли решение поставить на паузу встречи между министерствами, ведомствами, которых очень много традиционно, которые являются регулярными и незаметными, они даже в новости не попадают, потому что это рутинные дела двух соседних государств. Это все мы поставили сейчас на паузу для того, чтобы дождаться спокойно урегулирования политического кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью”, – заявил министр.

Основной причиной происходящего Кулеба считает давление на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с интенсификацией попыток России создать Союзное государство.

По словам украинского министра, нельзя забывать о межчеловеческих и экономических контактах в Беларусью.

“Выйти и прокричать лозунг “Мы не признали Лукашенко” либо выйти и сказать, что признали Лукашенко, – это примитивизация процесса. Наша задача не лозунгами говорить, а конкретными действиями защищать свою страну. У нас 1084 км общей границы с Беларусью. У нас бесконечное количество родственных связей. У нас куча граждан Украины на территории Беларуси. У нас глубоко связаны экономики. $5 млрд товарооборота. По некоторым товарным позициям экспорт из Беларуси в Украину является критически важным для нашего государства”, – отметил Кулеба.

“Мы должны сделать так, что, как бы ни закончился этот кризис, Украина испытала бы минимальное негативное влияние”, – добавил он.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Украина присоединилась к декларации ЕС.

Лукашенко считает, что протесты в Беларуси организовали “люди из-за границы”, в том числе из Украины. Минобороны Беларуси обвинило Украину в “подогревании деструктивных сил” на белорусской территории.

Кулеба говорил, что недружественная риторика со стороны действующих властей Беларуси в адрес Украины будет продолжаться, пока РФ “эффективно контролирует события” в этом государстве.