“Это самая низкая цена”. Шмыгаль назвал стоимость газа для населения в октябре

05.09.2020, 20:17, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4,7 до 5 тыс. гривен за 1000 м³. Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина”.

“Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены”, – сказал украинский премьер.

Шмыгаль также рассказал о сезонном колебании цен на газ.

“Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше. Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок”, – спрогнозировал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что после зимнего повышения цены на газ последует весеннее и летнее падение.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа газопоставляющая компания “Нафтогаз України” повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м³.

“Нафтогаз України” имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – “Укргазвидобування” и “Чорноморнафтогаз”, это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение “Нафтогазу України” монопольного положения.