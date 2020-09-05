 

Украина не получила негативной реакции от международных партнеров после закрытия въезда иностранцев – Кулеба

05.09.2020, 20:17, Новости дня

Временное ограничение въезда в Украину для иностранцев не является абсолютным запретом, предусмотрены исключения; реакция международных партнеров Украины на такую меру была понимающей. Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 5 сентября, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности, въезд заграничных родственников. Кроме того, исключения предусмотрены для бизнес-контактов.

“Я, например, каждому посольству Украины поручил: если любой бизнесмен обращается и говорит, что мне надо улететь в Украину, я рассматриваю там инвестиции, у меня там бизнес, или я хочу наладить торговлю с Украиной – чтобы получал такую возможность. Все, что пытается сделать правительство на фоне, без преувеличения, очень драматических цифр роста заболеваемости, – немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни”, – заверил Кулеба.

По его словам, в начале пандемии был введен бессрочный запрет на пересечение украинской границы иностранцами, который действовал до середины июня. У нынешнего постановления есть конечная дата – 28 сентября.

“Мы не получили какой-либо негативной реакции от наших международных партнеров по этому поводу. Потому как все понимают, что в условиях пандемии коронавируса правительства вынуждены идти на неординарные шаги”, – констатировал руководитель МИД.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. “Европейская правда” писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе

21.08 / Эксперты рассказали об опасности длительного ношения маски

01.07 / Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

05.08 / Взрыв в Бейруте лишил Ливан важнейшего порта и пути снабжения

07.08 / Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли

04.07 / Текст обновленной Конституции опубликован на портале правовой информации

02.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

13.07 / Nissan частично рассекретила новый кроссовер Ariya

30.08 / В Крыму ответили на идею Зеленского обсудить статус полуострова

30.07 / Россия и Казахстан подписали соглашение о создании комплекса для запусков ракет «Союз-5»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска