 

Польша обещала поддержку въехавшим в страну гражданам Белоруссии

05.09.2020, 20:08, Новости дня

Польские власти предоставят убежище всем гражданам Белоруссии, «столкнувшимся с политическим преследованием». Более ста белорусов уже запросили возможность остаться в Польше.

«Мы требуем от белорусских властей прекратить политические репрессии. Мы протестуем против всех форм репрессии против представителей гражданского общества, а особенно Координационного совета. Мы хотим, чтобы Белоруссия была свободной и суверенной страной, где каждый может выражать свое мнение без последствий», – сказал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает ТАСС.

В соответствии с решением премьер-министра Матеуша Моравецкого каждый, кто столкнулся с политическими репрессиями в Белоруссии, может рассчитывать на опеку польского правительства.

Член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова рассказала на пресс-конференции, что ее заставили выехать из страны, в случае отказа пригрозив продолжительным арестом.

«Они (представители силовых структур) приехали за мной в следственный изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон и маску, положили на заднее сиденье машины и вывезли из тюрьмы. Я не знала, куда мы едем. Позднее оказалось, что меня привезли на КПП в «Брузги», – сказала Ковалькова, добавив, что после пересечения границы ей удалось сесть в автобус, а позднее связаться с представителями белорусской диаспоры.

Госпогранкомитет Белоруссии иначе информировал о перемещении белорусской оппозиционерки: «5 сентября около двух часов ночи Ольга Ковалькова прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль. После чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно–Варшава и проследовала на территорию Польши». Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Напомним, сегодня ночью Ольга Ковалькова прибыла в Польшу, после чего приняла участие в пресс-конференции, посвященной жертвам политических репрессий в Белоруссии.



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