Российский экипаж победил в международных соревнованиях «Танковый биатлон»

05.09.2020, 20:08, Новости дня

Российские военные победили в «Танковом биатлоне», водитель Т-72Б3 сумел разогнать танк до предельно высокой скорости по трассе, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.

После двух кругов эстафеты конкурса лидерами стали экипажи российской и китайской машин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми с результатом 1 час 28 минут 50 секунд», – отметили в пресс-центре.

На второе место вышла команда китайских танкистов с результатом 1 час 29 минут 29 секунд, третье место заняла сборная Белоруссии, показав время 1 час 37 минут 48 секунд. Танкисты Азербайджана финишировали четвертыми за 1 час 54 минуты 22 секунды.

В конце августа российская снайперская пара установила рекорд в стрельбе залпом на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020) в Белоруссии.