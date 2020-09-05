Умерла телеведущая Ливанская

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05.09.2020, 20:08, Новости дня

Тележурналистка Александра Ливанская умерла в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, об этом сообщил ее сын Артемий Симонян.

«Сегодня, ровно в полдень, не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни», – сообщил Симонян в соцсетях, передает ТАСС.

Он пояснил, что мать страдала от онкологического заболевания.

«Неравную битву с раком мы проиграли. Последние две недели были особенно тяжкими. И в этом случае уход значит избавление от страданий. Спи спокойно, мамочка… Отпевание и похороны состоятся в среду, 9 сентября», – добавил сын телеведущей.

Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. С 1978 года она работала в Московской редакции центрального телевидения Гостелерадио СССР, после этого – корреспондентом программы «Время».

В 80-х и 90-х вела передачу «Репортажи из провинции», передачу «До и после полуночи», «Репортаж ни о чем». С января 1998 года выпускала программу «Репортаж ни о чем» на канале «Россия» и передачу «Здравствуй, мама!» на канале «ТВ Центр».



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