Мнение: Продажа алкоголя онлайн, налог на Авито и слежка Амазона за сотрудниками

05.09.2020, 20:05, Разное

1. Поскольку у баров и алкомаркетов в условиях карантина дела пошли к худшему, внезапно активизировались сторонники легализации продажи алкоголя в интернете. В Минфине даже подготовили законопроект на этот счёт, однако МВД выступило против:

https://lenta.ru/news/2020/09/03/alcoonline/

Министерство внутренних дел России выступило против введения в стране онлайн-продажи алкогольных напитков. Об этом в четверг, 3 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на отрицательный отзыв на соответствующий законопроект Министерства финансов.

Как сообщает газета, в документе за подписью первого замглавы МВД Александра Горового отмечается, что действующие ограничения для оборота алкоголя доказали свою эффективность. В частности, ведомство ежегодно фиксирует снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Если же снять запрет на продажу алкоголя онлайн, то их количество вырастет, так как спиртное станет доступнее и население начнет активнее им злоупотреблять, полагают в МВД. Кроме того, в министерстве указали на риски продажи алкогольных напитков несовершеннолетним, возможное развитие нелегального рынка и на то, что доставка спиртного курьерами не гарантирует качества и безопасности продукции.

Как вы считаете, кто прав в этой битве министерств?

2. Накануне в СМИ появилась новость о том, что продажа вещей физическими лицами в интернете должна по мнению Минфина облагаться налогом в 13%. В министерстве, однако, опровергли наличие планов по введению новых налогов:

https://www.rbc.ru/economics/03/09/2020/5f50b6999a79476eb4b5996d

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито») и социальных сетей», — указано в сообщении.

При таких сделках граждане обычно не платят налог, так как Налоговый кодекс не облагает НДФЛ доходы от продажи вещей, которыми человек владел более трех лет (для недвижимости в ряде случаев — более пяти лет), пояснил Минфин. Кроме того, доходы от продажи б/у вещей в большинстве случаев меньше, чем было потрачено на их покупку, также в России доступен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. руб. за налоговый период, добавили в ведомстве.

С формальной точки зрения, однако, не всегда бывает легко доказать, что человек владел вещью более трёх лет до продажи.

3. Методы, которыми Джефф Безос зарабатывает своё рекордное состояние, впечатляют и ужасают:

https://lenta.ru/news/2020/09/03/ama/

Компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу, разработала систему тотального контроля и шпионит за сотрудниками, об этом говорится в исследовании правозащитной организации «Институт открытых рынков» (Open Markets Institute).

Во время пандемии коронавируса ритейлер ввел систему, которая с помощью искусственного интеллекта отслеживает перемещения сотрудников. Видеонаблюдение призвано не допустить кражи, а также контролирует время, которое тратится на перерыв. Компания запатентовала браслет, который может отслеживать, куда кладут руки работники склада, и использовать вибрацию, чтобы человек направил их в нужную сторону.

Кроме того, в отчете говорится, что водители должны вовремя доставлять 999 посылок из 1000, иначе им грозит увольнение. Компанию обвиняют в том, что это приводит к превышению скорости и увеличению аварий. Также Amazon требует, чтобы рабочие при входе на склад оставили все свои личные вещи, кроме бутылки с водой и прозрачного пластикового пакета с деньгами. В конце рабочего дня сотрудников проверяют по 25-60 минут на предмет кражи.

В отчете утверждается, что Amazon также пытается предотвратить попытки объединения в профсоюзы и разгоняет любые собрания слишком большого количества людей, контролируя, чтобы возможные лидеры профсоюза не разговаривали с одной и той же группой людей слишком долго.

Сотрудники Amazon находятся в постоянном стрессе и под страхом увольнения, отмечается в докладе. Если работник отстает от необходимой скорости выполнения задач, которую автоматически задает Amazon, то система делает «выговор», что может привести к предупреждению или увольнению. Скорость постоянно меняется.

Amazon Flex тайно отслеживает частные группы в социальных сетях, которые сотрудники Amazon используют для обсуждения условий своей работы, пишет Vice.

Светлолицым айтишникам, которые полагают, что вместо «старого гэбэшника» Путина Россией должен управлять какой-нибудь сладкоречивый программист, рекомендую перечитать абзацы выше несколько раз.

Если условный люмпен-пролетарий, поднявшись наверх, ведёт себя нагло и глупо, то условный американский айтишник, сосредоточив в своих руках значительную власть, начинает воплощать в жизнь самые чудовищные идеи из страшных антиутопий.

Жаль, что технически сложно отправить всех сторонников цифровой диктатуры в какой-нибудь городок, где они будут со всех сторон окружены не презираемыми ими группами граждан, а своими собратьями-айтишниками. Это имело бы хороший протрезвляющий эффект.