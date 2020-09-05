 

Украина отреагировала на планы ДНР разрушить инженерные сооружения ВСУ

05.09.2020, 19:48, Новости дня

Украина намерена созвать внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции после заявлений ДНР о планах уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», – сообщил Кулеба в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

До этого в начале сентября контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия.



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