Сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и ребенка нашли в лесу Вологодской области

05.09.2020, 19:48, Новости дня

Задержан сбежавший из полицейского отделения житель Вологодской области, подозреваемый в убийстве супруги, ее дочери и поджоге дома, сообщило региональное следственное управление СК.

«Скрывавшийся от следствия с 3 сентября 25-летний супруг погибшей женщины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, задержан в ходе организованных мероприятий по его розыску. Мужчина скрывался в бане деревни Березовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

О подозрительном мужчине сообщили местные жители, он попытался сбежать в лес, но полицейским удалось его задержать. Подозреваемого передали следователям.

Мужчину задержали 3 сентября, его подозревают в убийстве 31-летней супруги и ее пятилетней дочери. Подозреваемый написал явку с повинной и признался в содеянном. Во время следственных действий в отделении полиции он бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся.

Тела женщины и ее дочки нашли утром 3 сентября на месте пожара в частном доме Кичменгско-Городецкого района. Следователи обнаружили следы насильственной смерти. По предварительным выводам судмедэксперта, женщина была беременна.