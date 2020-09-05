 

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от “Слуги народа” сбил ребенка на пешеходном переходе

05.09.2020, 18:25, Новости дня

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик подтвердил, что водителем Volkswagen, который 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, был его сын Марк. О ДТП писало местное издание Krivbass.city. В своем Facebook Шевчик сообщил, что берет на себя ответственность за будущее пострадавшего ребенка.

“Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости и многочисленные ссадины. Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в Едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону”, – написал он.

Шевчик подчеркнул, что не собирается заминать этот инцидент.

“Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка”, – подытожил политик.

Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с…

Posted by Дмитрий Шевчик on Laupäev, 5. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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