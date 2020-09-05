 

Пушилин назначил дату и время обстрела позиций ВСУ возле Горловки

05.09.2020, 18:35, Новости дня

7 сентября российско-террористические формирования ОРДО откроют огонь по инженерным сооружениям Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы Донецкой области. Это следует из заявления, которое 5 сентября разместил на своем сайте главарь “ДНР” Денис Пушилин.

Он призвал к 8.00 понедельника отвести весь личный состав украинских частей из указанного района.

“Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей. Обращаюсь к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время”, – написал Пушилин.

По его мнению, укрепления возле Шумов возведены “незаконно”. Появление после 22 июля новых траншей украинской армии террористы расценили как “позиционные нарушения” согласованных в Минске мер по усилению режима прекращения огня.

Реакции штаба операции Объединенных сил на заявление главаря “ДНР” пока не поступало.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

С 27 июля до вечера 2 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений прекращения огня на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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