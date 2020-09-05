Вернувшимся из-за границы школьникам разрешили не сдавать тест на COVID-19

05.09.2020, 18:28, Новости дня

Министерство просвещения не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы.

Региональные власти могут самостоятельно принять решение по этому вопросу, отметил министр просвещения Сергей Кравцов, информирует ТАСС.

«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать – это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей. Что касается такого требования, непосредственно требования нет в этих рекомендациях, надо уточнить в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения, в региональных штабах», – сказал он.

Кравцов отметил, что учебный год в очном режиме начался спокойно. По его словам, разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности, потому что школьное образование – это не только обучение, но и воспитательный процесс.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Позже он сказал о возможном осложнении ситуации с COVID осенью.