Мэр Москвы Собянин и глава Минобороны Шойгу сделали прививку от коронавируса

05.09.2020, 18:25, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас, действительно, в РФ появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать», — пояснил он.

Он добавил, что чувствует себя «нормально» и что «вообще практически не почувствовал никаких последствий»: «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — добавил мэр.

Позже стало известно, что вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов также вакцинировались от COVID-19, об этом сообщили источники РБК.

Помимо представителей мэрии вакцину на себе испытали дочь президента Владимира Путина и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Прививку от коронавируса себе также сделали глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.

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Напомним, о регистрации вакцины «Спутник V» президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (недавно США внесли этот НИИ в санкционный список).

Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.

ОБНОВЛЕНО

Глава Минобороны Сергей Шойгу тоже привился от коронавируса российской вакциной. Кадры вакцинации публикует РИА Новости.