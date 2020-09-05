Гигантские агрессивные осы атаковали Великобританию

05.09.2020, 18:07, Разное

Жителей Великобритании предупреждают о нашествии огромных агрессивных ос, которых еще называют «пьяными», пишет The Daily Star.

Эксперты связывают их появление с необычайно теплой летней погодой. Кроме этого ос привлекает запах забродившей пищи, которой в городах находится огромное количество.

Издание также сообщает, что эти насекомые нападают на людей безо всякой причины.

Руководитель одной из местных компаний по борьбе с вредителями Пол Бейтс рекомендует англичанам проявить особую внимательность находясь на улицах, а также остерегаться агрессивно настроенных насекомых, особенно находясь загородом на пикниках.

Эксперт пояснил, что именно сейчас наступает пик активности ос, когда матки начинают откладывать яйца и насекомые покидают свои дома.

Укусы ос данного вида наиболее болезненны, чем укусы обычных ос. Поэтому, напоминает эксперт, самое главное – не привлекать к себе их внимание и не размахивать рядом с ними руками, иначе можно пострадать от агрессивно настроенных насекомых.