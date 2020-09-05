 

В Минске задержаны десятки участников студенческих акций солидарности

05.09.2020, 18:02, Новости дня

В Минске больше тысячи студентов прошли маршем по проспекту Независимости в центре города. Они протестовали против насилия со стороны правоохранительных органов, результатов подсчёта голосов на президентских выборах и против задержаний студентов милицией. Собравшиеся скандировали «Мы – студенты, а не быдло!», – передаёт канал «Настоящее время».

После демонстрации сотрудники милиции в масках начали задерживать участников, сообщает Tut.by. Всего по состоянию на 15 часов по московскому времени были задержаны 26 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Учащиеся минских вузов выходят на протестные мероприятия с конца августа. Самым масштабным стало шествие 1 сентября, в нем приняли участие тысячи человек. Силовики ответили жесткими задержаниями. По данным МВД республики, за один день студенческих протестов задержали 128 человек.

5 сентября в Беларуси также запланированы «Женские марши мира».



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