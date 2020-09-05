 

Роскосмос: Не полетим, так хоть посмотрим

05.09.2020, 18:03, Разное

Намечается новый грандиозный рывок и прорыв «Роскосмоса» – запуск телеканала «Первый космический»!

Вместе с «одним из ведущих российских спутниковых вещателей». Обещаны «эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы». И, конечно, светлое будущее – «канал в перспективе может выйти на круглосуточную работу».

Что же этот канал будет показывать в перерывах между интервью Рогозина, репортажами о редких космических стартах и прививках российских космонавтов «Спутником V» на орбите? Фильмы BBC и National Geographic о космосе? Если так, то материала хватит надолго. Об успехах других стран есть, что рассказать. Впрочем, достаточно открыть сайт NASA и получить массу интересного видео и прочего контента по теме «космос».

Сегодня пришла очередная «победная» новость – российский разгонный блог «Фрегат» могут вернуть с космодрома Куру на ремонт в Россию. Еще в мае была обнаружена утечка токсичного топлива. Поэтому ракета «Союз-СТ» со спутником оптической разведки ОАЭ Falcon Eye 2 не взлетала. Не получилось у арабов с помощью Рогозина вставить себе космический соколиный глаз.

Но, ничего. Скоро запустят «Первый космический», и необходимость летать у арабов отпадет – смогут увидеть Землю и космос на экранах своих телевизоров.



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