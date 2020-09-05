 

Интернет-пользователи заговорили о беременности актрисы Паулины Андреевой

05.09.2020, 17:53, Разное

Недавно в Сети появилась информация от одного из интернет-ресурсов, касающаяся творческой деятельности популярной актрисы Паулины Андреевой. Изменения в трудовом графике знаменитости дали повод её поклонникам заподозрить факт беременности их любимицы.
Слухи о возможном “интересном положении” телезвезды имелись в Сети уже давно, но вызваны они были довольно банальными фактами: то артистка надолго исчезала из соцсетей, то под складками одежды пользователям виделся её округлившийся живот. Однако недавно телеграм-канал “Антиглянец” опубликовал сообщение о том, что сразу в трех ближайших постановках МХТ им. Чехова роли, которые согласно анонсу должна была сыграть Паулина Андреева, исполнят другие актрисы. В частности, в постановках “Дом”, “Чайка” и “№13D” вместо супруги Фёдора Бондарчука зрители увидят на сцене Софью Евстигнееву, Софью Ковалеву и Кристину Бабушкину. Такой факт и дал повод любителям творчества звезды сцены заподозрить, что в семье ожидается пополнение.

Впрочем, многие пользователи Сети такую скрытность в вопросе возможной беременности актрисы удивительной вовсе не считают. Дело в том, что красавица традиционно предпочитала не афишировать подробности своей личной жизни в соцсетях. Более того, даже бракосочетание таких известных селебрити, как Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук, было тайным, а фотографий с этого торжества в широкой прессе нет и поныне.



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