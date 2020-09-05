Жена Навального записалась на прием в посольство РФ в Берлине

05.09.2020, 17:48, Новости дня

МИД РФ сообщил, что супруга блогера Алексея Навального, проходящего лечение в Берлине, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября.

В МИД сообщили, отвечая на сообщение одного из пользователей Telegram, что «консульские и нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан», запись на прием в посольство в Берлине «осуществляется с помощью общедоступного электронного сервиса: berlin.kdmid.ru», передает РИА «Новости».

Пользователь посетовал, что ближайшая запись на прием – только через три недели, заявив, что «сейчас Юлия Навальная в Берлине, школьник Захар Навальный в Москве, приехать к ней в сопровождении кого-то из взрослых он может только при наличии «нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы России», оформить это согласие можно только в консульстве».

«В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его контактным телефонам, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований – в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке», – пояснили в МИД.

В случае с Юлией Навальной «этого сделано не было»: «Она самостоятельно записалась на прием через электронную очередь на один из дней в третьей декаде сентября».

Напомним, в среду Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступил с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении.

Один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.