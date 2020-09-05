Приставы арестовали банковский счет ведущей Елены Летучей

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05.09.2020, 17:48, Новости дня

Банковский счет телеведущей Елены Летучей арестован из-за задолженности по кредиту, сообщают СМИ со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Долг Летучей составил более 350 тыс. рублей, ведущая редко появлялась в Ярославле, но приставы смогли выявить ее счета в одном из банков, передает 76.ru.

«Деньги на одном из счетов были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения», – отметили в ведомстве.

Со счета должницы списаны 400 тыс. рублей, отметили в УФССП.

В декабре 2019 года сообщалось, что певица Ольга Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее. Позже ее мать сообщила, что долг погашен.



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