Приставы арестовали банковский счет ведущей Елены Летучей
05.09.2020, 17:48, Новости дня
Банковский счет телеведущей Елены Летучей арестован из-за задолженности по кредиту, сообщают СМИ со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Долг Летучей составил более 350 тыс. рублей, ведущая редко появлялась в Ярославле, но приставы смогли выявить ее счета в одном из банков, передает 76.ru.
«Деньги на одном из счетов были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения», – отметили в ведомстве.
Со счета должницы списаны 400 тыс. рублей, отметили в УФССП.
В декабре 2019 года сообщалось, что певица Ольга Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее. Позже ее мать сообщила, что долг погашен.
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