Мнение: Противоречия

05.09.2020, 17:40, Разное

Эта история произошла неслучайно. Время, нравы. В общем было так.

Единственный выезд из нашего двора проходит между воротами территории школы и жилым домом-башней. Дворик дома-башни небольшой и постоянно заставлен автомобилями жильцов и случайных заезжих. Так же, у тротуара проезда паркуются машины, потому в проезде два авто не разминутся. Если короче, то проезд и выезд из него тесноваты.

Но как ныне водится, утром, когда многие выезжают на работу, так же многие, особо заботливые родители, привозят свои чада к школе. Всё же большинство родителей понимают, что выезд со двора тесен и ставят свои тачки подальше, не въезжая в проезд к воротам школы, понимая, что утром поток идет изнутри наружу, то есть на улицу. Но все же попадаются такие, кому абсолютно все равно на всех вместе и по отдельности.

Другими словами, повадилась семейная чета привозить свою кровиночку с бантиками и на кривых тонких ножках к школе перегораживая проезд огромным кроссовером черного цвета, с затененными окнами и огромными колесами. В общем-то типичная машина современных дегенератов. В конце концов, это личное дело дегенератов, но если бы это было их единственным отличием.

Разумеется, никакие стенание спешащих на работу, уговоры, разговоры и прочие увещевания никак не действовали на эту милую семейку. Но дело еще в том, что если одни родители подвозят дитя и зачастую даже не выходят сами из машины, а дитя само быстро выскакивает и топает за знаниями, то в случае с этой семьей всё обстояло иначе. Эти родители сами вели свое сокровище в школу и задерживались там до первого звонка, перетирая с педагогом. А в это время проезд был блокирован насмерть. Гудки, матерщина, возмущения уходили в небо, и так продолжалось неделю.

В соседнем дворе, который соединялся с нашим асфальтированной пешеходной дорожкой, находился магазин. Возле магазина постоянно стоял автопогрузчик. Знаете, небольшой такой, но с довольно длинными “рогами”, которыми он подхватывал полетты с товарами. А в нашем дворе проживает мужик Леха, который долго искал работу, но потом нашел, а потому очень ценил этот факт и никогда на работу не опаздывал. Он владел скромной машинкой Дэу, похожей на божью коровку.

В общем случилось так, что Леха опоздал на работу именно из-за этого громадного кроссовера. Видимо, Леху строго предупредили, а ему уж очень не хотелось терять место.

В очередной раз кроссовер перегородил проезд. И тут произошло кино. Леха стал подбегать к каждой машине, начиная с последней, чтобы они все сдали назад и освободили ему проезд. И знаете, все как-то подчинились, понимая, что что-то будет, что-то изменит ситуацию.

Когда проезд до кроссовера был освобожден все услышали металлический грохот – это стремительно приближался автопогрузчик, подпрыгивая на неровностях, за рулем которого сидел Леха. Погрузчик промчался мимо стоящих автомобилей, поднимая на ходу свои “рога” как раз на уровень фар громадного кроссовера. В этот момент остатки зловредной четы выходили из дверей школы, вальяжно направляясь к воротам. И тут на всем ходу погрузчик влетает в наглую свиную морду кроссовера. Раздался даже не удар, а какой-то дикий скрежет. Леха-то выпрыгнул перед столкновением, но оставался рядом. “Рога” погрузчика вошли почти посередине морды. Леха опять прыгнул за руль погрузчика и стал заводить его, поскольку тот заглох при столкновении. Двигатель завелся почти сразу и Леха стал выталкивать кроссовер на улицу. Это ему удалось сделать, поставив искореженный автомобиль почти посередине проезжей части, но его уже можно было объехать со всех сторон.

Чета сначала опешила, а потом мужик запищал женским голосом, а его баба мужским. Леха скрылся, то есть обходным путем вернулся к своей машине и в общей очереди на выезд выпорхнул на улицу и поехал на свою работу.

Кстати, Леху никто не выдал – так и остался неизвестным героем для многих. А кроссовер больше не появлялся возле школы, но поговаривали, что и чету никто больше не видел.