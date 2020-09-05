 

В Вооруженных силах Украины за сутки выявили 50 новых случаев COVID-19

05.09.2020, 17:35, Новости дня

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 618 человек, за сутки было зафиксировано 50 новых случаев. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook 5 сентября.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр – пять военнослужащих и один работник ВСУ, военно-медицинский клинический центр Восточного региона – один военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий, Белоцерковский военный госпиталь – двое военнослужащих и один работник ВСУ, Черниговский военный госпиталь – двое военнослужащих, Полтавский военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Харьковской области – четверо военнослужащих), отмечено в сообщении.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 32 человека, у них наблюдается легкое течение заболевания, отметили в командовании.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1286 человек, летальных исходов отмечено шесть. На изоляции находятся 570 человек. У 22 военнослужащих изоляция закончится в ближайшие трое суток, проинформировали в ВСУ.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 5. September 2020

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 – 2,8 тыс. человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811. 61 649 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 69 327 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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