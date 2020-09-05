“Вводите санкции против всех украинцев”. Офис президента отреагировал на расширение санкционного списка РФ

05.09.2020, 17:35, Новости дня

Офис президента Украины посоветовал российским властям ввести санкции сразу против всех украинских парламентариев, а то и против всех граждан страны. Об этом говорится в комментарии, который 5 сентября опубликован на сайте главы Украинского государства.

В санкционный список правительства РФ, обнародованный 4 сентября, были дополнительно включены 43 нынешних и бывших депутата Верховной Рады, в основном от “Европейской солидарности”, “Батьківщини” и “Голоса”. Под ограничения также попал пятый президент Украины, лидер парламентской фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко.

“Если введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков”, – сказано в заявлении ОПУ.

Действиям Москвы нет очевидных логических объяснений, они носят ситуативный, спекулятивный, пропагандистский характер, считают на Банковой. Расширение санкционного списка не случайно совпало по времени с отравлением российского оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшимся политическим кризисом в Беларуси, отмечается в комментарии.

Вполне возможно, что вводя санкции против украинцев, РФ пытается “защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны”, полагают в офисе.

“Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье”, – подытожили авторы заявления.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи “с недружественными действиями Украины”. Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица.