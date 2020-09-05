 

В Средиземном море появилась питающаяся беженцами рыба-раввин

05.09.2020, 17:32, Разное

Специальная комиссия ООН опубликовала доклад, содержащий рекомендации по изменению водных маршрутов перевозки мигрантов в связи с обнаружением в Средиземном море нового и опасного для беженцев вида рыбы.

– Из-за визуального сходства мы назвали ее рыба-раввин. Предположительно, ранее вид жил у дна и питался мусором, судя по строению челюсти. Неизвестно, что именно в жителях Северной Африки и Ближнего Востока прельстило рыбу и заставило сменить ареал обитания. После нападения остаются только аккуратно обглоданные чресла и, можете мне поверить, настолько ювелирной работы я даже среди лучших рабби Тель-Авива не видел, — заявил ихтиолог специальной комиссии ООН Якоб Гольцман.

Название нового вида вызвало крайне негативную реакцию Израиля. Внутри кабинета министров ведутся споры о прекращении финансирования института океанографии ООН в связи с провокационным, по мнению израильской стороны, названием рыбы.

– На мой взгляд масштаб проблемы преувеличен, ведь людям ничего не угрожает. На атакованных суднах были граждане Евросоюза и из них никто не пострадал, также не было ни единого случая нападения на туристов. Недавно нами был пойман живой самец рыбы и по первым наблюдениям он тупой, здоровенный, зубастый и злой как черт, но при виде Торы почтенно кланяется и шевелит челюстью, будто читает молитву, — сообщил председатель комиссии Франсуа Камбер.

Среди научного сообщества на данный момент нет единой теории о появлении piscium Iudaeum. Рассматриваются несколько версий, в том числе о создании его неизвестными экологическими террористами для обострения международных отношений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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