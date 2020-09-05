 

“Когда в голове прояснится”: Любовь Толкалина поделилась мыслями о возрасте

05.09.2020, 17:17, Разное

Популярная актриса Любовь Толкалина разместила на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, который сопроводила пространными откровениями об особенностях возраста. Публикация знаменитости вызвала массу солидарных отзывов от подписчиков.
Как пояснила 42-летняя артистка, в преддверии скорой свадьбы собственной дочери Марии у неё возникло желание “помедитировать” с собственным семейным фотоархивом. В результате одно из найденных там фото, на котором Толкалиной было 24 года, она опубликовала в своем микроблоге, сопроводив снимок весьма философскими рассуждениями. Так, красавица призналась, что нравится себе самой в своем возрасте сейчас больше, чем в годы, когда был снят опубликованный фотоснимок. В настоящей момент знаменитость считает себя более зрелой и понимающей многие важные жизненные аспекты. Особое умиление у хозяйки аккаунта вызвали воспоминания о том факте, что в молодости она считала жизнь после 30-ти бессмысленной. “Представить не могу, какой кайф будет в 50, когда в голове совсем прояснится. Тогда я еще не знала прописной истины – все, за что осудишь другого, рано или поздно найдешь внутри себя самого”, – такой глубокомысленной тирадой завершила свои откровения актриса.

Стоит отметить, что прокомментировавшие пост фолловеры, большую часть из которых составили дамы, выразили полную солидарность с мнением Толкалиной. Впрочем, поклонники также особо отметили выразительную красоту любимицы – как в молодые годы, так и сейчас. За день публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.



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