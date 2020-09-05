Мнение: Рейтинг неприятия

05.09.2020, 17:10, Разное

Рейтинг неприятия

По мере приближения местных выборов на Украине рейтинг Зеленского продолжает следовать по траектории, по которой ранее проследовали Ющенко и Порошенко. Согласно опросу, проведенному «Центром Разумкова» и фондом «Демократические Инициативы», к началу сентября рейтинг недоверия Зеленскому вырос уже до 49%. Рейтинг недоверия Верховной раде, где монопольное большинство имеет фракция «Слуга Народа», достиг 75%, а недоверие к действующему государственному аппарату, где в массе своей находятся люди, пришедшие к власти вместе с Зеленским и «Слугой Народа» – 78%. Достаточно красноречивый промежуточный итог полутора лет пребывания у власти тех сил, которые к ней приходили с огромной электоральной поддержкой. Но, как обычно на Украине, реальность все расставила по своим местам. Тотальное невыполнение основных обещаний, продолжение курса Порошенко и продолжающаяся война на Донбассе ожидаемо топят рейтинг Зеленского и его «партии».

Текущие усилия Зеленского в попытках оживить Нормандский формат и реализовать ряд второстепенных популистских обещаний нацелены на то, чтобы в преддверии местных выборов замедлить или остановить падение рейтинга, чтобы избежать электоральной катастрофы уже этой осенью, которая может усилить как ультраправых во главе с Порошенко (для которого это один из способов избежать посадки), так и бывших регионалов из «Оппозиционной платформы», которые, несмотря на большой антирейтинг, также подбирают отваливающихся от Зеленского избирателей, даже несмотря на то, что Зеленский фактически лишил избирателей с Донбасса права голоса, чтобы занизить голосование за «Оппозиционную платформу», которая обещает сделать то, что обещал, но не сделал Зеленский. Запрос на прекращение войны никуда не делся, но он все меньше связывается с фигурой Зеленского, который спекулируя на нем в ходе выборов 2019-го года и легко добился победы над Порошенко, так как уже к началу 2019-го года по большинству социологических опросов более 50% жителей Украины желали достижения мира тем или иным путем. И с тех пор этот запрос не исчез, что, собственно, и делает невозможным возвращение Порошенко к власти нормальными средствами, хотя не исключает такой возможности путем очередного государственного переворота, на который уже намекали Турчинов и более говорливые украинские неонацисты, кормящиеся с руки Порошенко.

Отсюда проистекают обвинения Зеленского в предательстве, как это произошло в истории с задержанием ЧВКшников в Белоруссии, когда СМИ, связанные с Порошенко, фактически подтвердили основную российскую версию, что вся эта история изначально была специальной операцией украинских спецслужб, которая была сорвана по причине наличия кротов ФСБ в окружении Зеленского. И даже официальные попытки СБУ откреститься от этой истории никак не помогли снизить накал обвинений в «зраде». Фактически, «бывшие регионалы» сейчас окучивают тему системного невыполнения обещаний, а нацики и Порошенко критикуют Зеленского и Ко как предателей, которые имитируют, но не усиливают накал «войны с Россией». На все это наслаивается «американская вилка», когда с одной стороны окружение Трампа фактически требует от Зеленского активизации дела «Бурисмы» и расследования против Порошенко, а с другой стороны демократическая партия давит на Зеленского, чтобы тот затягивал этот вопрос до выборов в США, непублично угрожая, что если Зеленский будет помогать Трампу, а тот проиграет, после победы Байдена Зеленского ждут те же последствия, которые ждали Порошенко после победы Трампа, который не забыл как шоколадный фюрер подмахивал Клинтон и топил главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Соответственно, уже будучи изначально зависимым от внешнего контура управления и своих спонсоров на Украине (прежде всего Коломойского), Зеленский имел крайне узкий коридор для маневров, а попытки выйти за красные флажки были жестко и решительно пресечены. Поэтому про обещания начали забывать практически сразу после выборов, а реальные действия были прямой противоположностью того, о чем «Голобородько» рассказывал на дебатах и в гонзо-роликах для доверчивого электората.

Сейчас наступает пора платить по счетам, отсюда и лихорадочные попытки хоть как-то продемонстрировать, что «Голобородько» еще существует и попытки ускорить заседание «Нормандского формата», чтобы показать прогресс на пути мирных переговоров по Донбассу. Но судя по продолжающемуся расти рейтингу недоверия, веры Зеленскому все меньше и меньше, причем, как опять же показывает опыт Ющенко и Порошенко, этот ресурс не восстанавливаемый. Люди начинают искать «спасителя» на стороне, но так как там уже все давно хорошо знакомы, «спасителя» там не находят, что и обуславливает постепенное снижение рейтинга «Зеленского» и «Слуги Народа». Просто все остальные еще хуже. Но как только одна из олигархических групп выдвинет нового «спасителя», который «не такой как все» и который «решительно поменяет все», вокруг него сразу же будет надут такой же электоральный пузырь, который был надут вокруг Зеленского. Разумеется, это тоже будет обманка, но об этом доверчивые граждане как обычно узнают после выборов под очередные крики «Геть усих!».

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/reyting-nepriyatiya/