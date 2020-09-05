 

Таблетка джихада

05.09.2020, 17:08, Разное

Кто наводнил Европу наркотиками, которые употребляли террористы перед боем?.

Во вторник румынские власти объявили об изъятии 751 килограмма (или более 4 млн таблеток) каптагона, наркотика амфетаминового ряда, спрятанных на судне, которое пришвартовалось в черноморском порту Констанца 30 августа. Судно, прибывшие из сирийской Латакии, перевозило еще и 1,5 тонны гашиша, который также был конфискован румынскими полицейскими. Рыночная стоимость изъятых наркотиков оценивается в 80 млн евро.

Каптагон, изначально предназначенный для медицинского применения, чрезвычайно распространен на Ближнем Востоке. Из-за того, что его часто употребляли бойцы запрещенного в РФ ИГИЛ,

каптогон получил известность как «наркотик джихада».

Ранее, в начале июля, полиция Неаполя изъяла в порту Салерно  84 миллиона таблеток каптагона. Таблетки были спрятаны среди промышленных товаров в контейнерах, их стоимость полиция оценила в сумму около одного миллиарда евро. Груз, который был изъят в порту Салерно, прибыл также из сирийского порта Латакия.

Итальянская полиция охарактеризовала это операцию как «самую крупную конфискацию амфетаминов, когда-либо осуществленную полицией во всем мире».

Две недели спустя, также в порту Салерно, полиция арестовала еще один контейнер, в нем оказалось 2800 кг гашиша и более миллиона таблеток каптагона. И этот контейнер был отправлен из сирийского порта Латакия.

Европейские правоохранители всерьез обеспокоены наплывом нового ближневосточного наркотика.

Итальянская полиция заявила, что изъятые наркотики, скорее всего, принадлежали ИГИЛ. Версия, мягко говоря, сомнительная, и вот почему.

На береговой линии Сирии —  две главные портовые точки. Большой порт Тартус и сравнительно некрупная Латакия.

Порт Латакия в Сирии. Фото: РИА Новости

Тартус в 2017 году был арендован Россией на 49 лет. Заключив сделку, РФ продекларировала, что планирует сделать порт «центром усилий по восстановлению разрушенной экономики страны».

«Российская сторона намерена улучшить работу старого порта и построить новый торговый порт,  — говорил заместитель премьер-министра РФ Юрий Борисов. — Общий объем инвестиций в ближайшие четыре года оценивается в 500 млн долларов».

Помимо этого, Тартус  является  единственной российской военно-морской базой на Средиземном море.

Порт Латакии находится в 85,7 км к северо-востоку от порта Тартус.

Латакия, откуда и отправлялись смертоносные грузы в Европу, находится под контролем Ирана, в частности, Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы».

Очевидно, что у РФ и Ирана —  декларируемых союзников Асада —  несколько различные подходы к пониманию этого союзничества.

Италия, очевидно, пытаясь избежать дипломатической и, не исключено, военной конфронтации в Средиземноморье, намекает, что изъятые наркотики принадлежат террористической организации ИГИЛ. Остается неясно, кем в таком случае они были отправлены из порта Латакия?

Вадих Эль-Хайек
специально для «Новой газеты»

Источник: Новая газета



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