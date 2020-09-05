Депардье перешел в православие

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05.09.2020, 17:08, Новости дня

Французский артист и житель РФ Жерар Депардье крестился в русском православном соборе в Париже, актер пояснил, что ему нравятся православные литургии.

«В первой части церемонии после молитв об изгнании бесов месье Депардье отверг все связи с Сатаной. Затем ему пришлось трижды подтвердить свой союз с Христом, что он сделал с большим энтузиазмом. Также он произнес молитву Символ веры», – цитирует Ura.ru французское бюро радио Spuntik.

Крещение состоялось 4 сентября в соборе святого Александра Невского, свидетелями обряда стали порядка 30 человек. Духовным отцом Депардье стал отец Тихон Шевкунов, который также является духовником президента РФ Владимира Путина.

В конце 60-х годов французский актер принимал ислам, позже обращался в буддизм, еще через некоторое время – в индуизм. Актер отмечал, что не хочет быть католиком, поскольку не любит службы в католических храмах.

В августе Депардье заявлял, что больше не хочет быть французом. До этого парижская полиция составила протокол на Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере.

Депардье с 2013 года является гражданином Российской Федерации, брат артиста Ален такж изъявил желание получить российский паспорт.



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