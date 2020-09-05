Порошенко отреагировал на российские санкции

05.09.2020, 17:08, Новости дня

Экс-президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко назвал введенные против него российские санкции «государственной наградой» и «знаком качества».

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. <…> Это как знак качества», – написал Порошенко в своем Facebook.

Напомним, в пятницу РФ ввела санкции против ряда украинских политиков: бывшего президента страны Петра Порошенко, солиста рок-группы «Океан Эльзы», бывшего лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, советника первого вице-премьера Степана Кубив, депутата Верховной рады Киры Рудик. Всего санкции были введены против 41 человека.

В Киеве назвали санкции «технологическим приемом», необходимым на фоне «скандальных событий» с блогером Алексеем Навальным.