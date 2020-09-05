Разработчики «Ведьмака-3» обновят графику игры для работы с консолями нового поколения

05.09.2020, 16:53, Разное

Игра «Ведьмак-3: Дикая охота» будет перезапущена для работы с консолями нового поколения. Об этом официально пояснила компания CD Projekt Red, которой принадлежит данная программа.

Польские предприниматели, выпустившие пять лет назад третью игру о Ведьмаке, намерены привести приложение в соответствие с последними техническими разработками. Так, новое поколение игровых консолей предоставляет более широкие возможности для игроков. Однако для того, чтобы воспользоваться всем спектром функций, необходимо, чтобы и программы для игры также были актуальными для современного рынка развлекательных приложений.

Обновленный «Ведьмака-3» будет предназначен для эксплуатации не только на специальных консолях, но и на персональных компьютерах. Что же до игровых устройств, то разработчики учтут в новом перевыпуске возможность функционирования на PlayStation 5 и Xbox Series X. Кроме того, в игре появится поддержка технологий рейтрейсинга, а также уменьшится время загрузки приложения.

Мультиплатформенное игровое приложение «Ведьмак 3: Дикая Охота» базируется на романах «Ведьмак». Отмечается, что апгрейд можно получить бесплатно клиентам, которые ранее уже приобрели предыдущую версию. Причем CD Projekt Red, как пишет «Ньюинформ», издадут обновления как для основной игры, так и для дополнений к ней.