В Пермском крае жильцам вручили ключи от новых квартир

05.09.2020, 16:48, Новости дня

Замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов и глава Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в город Березники вручили ключи от квартир жильцам нового микрорайона, которого возводят при поддержке группы компаний «ЕвроХим».

В торжественном мероприятии также принял участие генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев, говорится в сообщении на сайте региона. Первыми новоселами современного жилого квартала стали 7 семей работников «ЕвроХим-УКК».

В 2016 году предприятие подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) с правительством РФ в лице Министерства промышленности и торговли РФ и Пермским краем по строительству Усольского калийного комбината. Согласно документу, компания «ЕвроХим» взяла на себя обязательство по реализации социально значимых инфраструктурных проектов в городе Березники.

«Это замечательное событие свидетельствует о том, что сотрудничество бизнеса и государства может приносить не только совершенно конкретные экономические результаты в регионе в виде новых рабочих мест, налоговых отчислений и привлеченных инвестиций, но и приводить к реализации таких социальных проектов. Компания реализует взятые на себя обязательства, и это хорошо. Надеюсь, те комфортные условия, которые сегодня создаются, помогут предприятию достигать новых трудовых результатов», – сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Глава Пермского края подчеркнул важность данного события, поскольку жилье в таких объемах во втором по величине городе края не строилось много лет. «Благодаря реализации СПИКа по строительству Усольского калийного комбината у жителей Березников появилась возможность получать достойную заработную плату и жить в комфортных условиях. Спасибо компании «ЕвроХим» за социальную ответственность. Это говорит о надежном партнерстве предприятия с краем. Рад поздравить сотрудников компании с новосельем. Сегодня это семь семей, а до конца года сюда заедут еще 150 наших земляков», – отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Обладателями первых квартир в новом рабочем поселке стали молодые специалисты предприятий «ЕвроХима» – работники Усольского калийного комбината, «Урал-ремстройсервиса» и Березниковского механического завода, которые начали свой трудовой стаж после обучения в технических вузах по целевому набору.

«Это большое событие не только в жизни сотрудников, но и для всего «ЕвроХима». Улучшить жилищные условия – значит помочь людям больше сосредоточиться на работе, способствовать росту и развитию всей компании. Пусть в новых домах всегда будут уют и благополучие», – отметил генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Среди тех, кто получил ключи от новой квартиры, – 23-летняя инженер-технолог исследовательской лаборатории Марианна Кибанова. «Очень рада! Я родилась в Березниках, училась в Перми и вернулась в родной город как молодой специалист. В новом микрорайоне решила приобрести трехкомнатную квартиру – планирую в будущем большую семью. Дом сдан под чистовую отделку. Сейчас разрабатывается дизайн-проект для моей квартиры. После будет сделан ремонт, и дальше – долгожданное новоселье», – рассказала она.

Всего до 2025 года «ЕвроХим» планирует построить в Березниках 34 дома. В них смогут проживать около 1,5 тыс. семей. Общая жилая площадь микрорайона составит 98 тыс. кв. метров. Сегодня в активной стадии строительства находятся 11 пятиэтажных домов. В ближайшее время планируется начать закладку фундаментов еще четырех домов первой очереди. Одновременно ведется проектирование второй очереди микрорайона, которая предполагает строительство 15 жилых зданий. В рабочем поселке также планируется развитие социальной инфраструктуры: здесь будут построены два детских сада на 260 и 110 мест соответственно, а также общеобразовательная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.