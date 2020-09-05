Член Координационного совета белорусской оппозиции прибыла в Польшу

05.09.2020, 16:48, Новости дня

Член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла ночью польскую границу с целью поучаствовать в брифинге о репрессиях в Белоруссии.

Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и представитель Координационного совета, пересекшая польскую границу Ольга Ковалькова примут участие во встрече, посвященной репрессиям в Белоруссии, информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Польши.

Ранее стало известно о будущем визите в Польшу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.