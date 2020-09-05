Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале “Таврида – АРТ” в Крыму

05.09.2020, 16:43, Разное

Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что в 2020 году в конкурс были внесены изменения: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге состоялась большая церемония

награждения для всех участников арт-кластера.

“Мы видим, как ребята воплощают

свои идеи в жизнь, и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю

всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов”, – высказался Кириенко. В

конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет.

Свои проекты представили участники из 47 регионов России.

Самыми

результативными оказались Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская

Республика и Москва. По трое участников из этих регионов получили финансовую

поддержку на реализации своих идей.

Грантовый

конкурс прошел в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой

молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных

проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие

социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление

семейных ценностей. Самая популярная номинация – инициативы творческой

молодежи.

Защита

проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали

туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции

архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения

КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных

индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному

проектированию.

Самый

крупный грант получила Татьяна Черных из

Республики Бурятия. Ее проект “Отправная точка” получил финансовую поддержку в

размере 1 миллиона 160 тысяч рублей. “Наш

проект – это своего рода точка

старта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона

не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после

школы сразу идут работать, пропуская обучение в ссузах и вузах, поэтому они не

могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы в

коллективе и на мероприятиях. Они не всегда знают обо всех возможностях,

которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде.

В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить

ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным

проектированием”, – поделилась впечатлениями победительница конкурса

проектов.

Впереди

у победителей есть год для успешной реализации проектов в своих регионах. Совсем скоро 30 молодых деятелей культуры и искусств вернутся в родные города и

приступят к воплощению своих интересных и значимых идей.