Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале “Таврида – АРТ” в Крыму
05.09.2020, 16:43, Разное
Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что в 2020 году в конкурс были внесены изменения: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге состоялась большая церемония
награждения для всех участников арт-кластера.
“Мы видим, как ребята воплощают
свои идеи в жизнь, и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю
всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов”, – высказался Кириенко. В
конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет.
Свои проекты представили участники из 47 регионов России.
Самыми
результативными оказались Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская
Республика и Москва. По трое участников из этих регионов получили финансовую
поддержку на реализации своих идей.
Грантовый
конкурс прошел в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой
молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных
проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие
социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление
семейных ценностей. Самая популярная номинация – инициативы творческой
молодежи.
Защита
проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали
туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции
архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения
КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных
индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному
проектированию.
Самый
крупный грант получила Татьяна Черных из
Республики Бурятия. Ее проект “Отправная точка” получил финансовую поддержку в
размере 1 миллиона 160 тысяч рублей. “Наш
проект – это своего рода точка
старта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона
не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после
школы сразу идут работать, пропуская обучение в ссузах и вузах, поэтому они не
могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы в
коллективе и на мероприятиях. Они не всегда знают обо всех возможностях,
которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде.
В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить
ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным
проектированием”, – поделилась впечатлениями победительница конкурса
проектов.
Впереди
у победителей есть год для успешной реализации проектов в своих регионах. Совсем скоро 30 молодых деятелей культуры и искусств вернутся в родные города и
приступят к воплощению своих интересных и значимых идей.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет