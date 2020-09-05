 

Россиянину, подозреваемому в попытке кибератаки на Tesla, предъявлены обвинения

05.09.2020, 16:40, Новости дня

Суд присяжных в штате Невада предъявил официальные обвинения россиянину Егору Крючкову, которого подозревают в организации кибератаки. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Как считает обвинение, 27-летний россиянин пытался внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть одной из компаний в штате Невада. Для этих целей, по версии следствия, он пытался подкупить одного из сотрудников. Полученные при помощи внедренного ПО данные в дальнейшем могли быть использованы для шантажа руководства компании.

Хотя в заявлении Минюста название компании не упоминается, вероятно, речь идет о «Гигафабрике» компании Tesla. Об этом ранее сообщал глава компании Илон Маск, который назвал произошедшее «серьезной атакой». Маск также поблагодарил сотрудника, отказавшегося от денежного вознаграждения в обмен на помощь в атаке на Tesla. По данным СМИ, речь шла о сумме в один миллион долларов.



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