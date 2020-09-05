 

“Сдает свою страну и уходит”: Лукашенко и Белоруссии предрекли печальный конец

05.09.2020, 16:23, Разное

Известный российский журналист Николай Сванидзе уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет рассчитывать на хороший выход из ситуации. Ему в любом случае придется расстаться с властью.

По словам Сванидзе, в настоящее время Лукашенко “льнёт” к президенту России Владимиру Путину, подобно котенку, рассчитывая на поддержку и помощь. Ради этого он даже якобы подслушал разговор между Берлином и Варшавой, в котором западные политики говорили о противостоянии Москве.

Тем не менее, эксперт убежден, что для Батьки эта история закончится плохо. Журналист считает, что для Владимира Путина Александр Лукашенко – “мертвый волк”, с которым он не будет иметь дело. Поэтому для белорусского лидера остаются лишь два варианта

“Либо он сдает свою страну и уходит, либо он не сдает и тогда уходит, это значит, что его собственный народ свергнет. В любом случае это уход”. – уверен Сванидзе.

Аналитик уверен, что в обоих случаях уход Лукашенко будет постыдным. Но он будет менее позорным, если Батька не будет “сдавать” Белоруссию под управление Москвы.



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