 

Охлобыстин назвал действия Ефремова «инсценированным суицидом»

05.09.2020, 16:21, Новости дня

Актер Иван Охлобыстин высказался о ситуации вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.

«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер», – написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».

«Мы 8 числа отправим на зону весомую часть своих сердец», – заключил артист.

Ранее Иван Охлобыстин говорил о том, что не отказывается от дружбы с Михаилом Ефремовым. Он также сделал заявление о том, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму, поскольку там он сопьется, и что лучше всего ограничиться условным сроком, «чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – талант».

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.



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