Популярную девушку-блогера избили в Москве

05.09.2020, 16:21, Новости дня

В Москве избили блогера Марьяну Ро (Рожкову), которая гуляла по улице, девушка сообщила об этом своим подписчикам в соцсетях.

«Меня побил обдолбанный мужик на улице. Я ехала на самокате на парковку», – сообщила Марьяна Ро в сториз в своем Instagram.

«Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня», – добавила она.

Девушка отметила, что теперь не будет выходить на улицу без перцового баллончика.

В августе столичная полиция возбудила уголовное дело после заявления блогера Егора Жукова об избиении двумя неизвестными на западе Москвы.

В Кремле выразили надежду, что виновные в избиении блогера будут установлены и наказаны по закону.