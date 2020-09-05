Популярную девушку-блогера избили в Москве
05.09.2020, 16:21, Новости дня
В Москве избили блогера Марьяну Ро (Рожкову), которая гуляла по улице, девушка сообщила об этом своим подписчикам в соцсетях.
«Меня побил обдолбанный мужик на улице. Я ехала на самокате на парковку», – сообщила Марьяна Ро в сториз в своем Instagram.
«Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня», – добавила она.
Девушка отметила, что теперь не будет выходить на улицу без перцового баллончика.
В августе столичная полиция возбудила уголовное дело после заявления блогера Егора Жукова об избиении двумя неизвестными на западе Москвы.
В Кремле выразили надежду, что виновные в избиении блогера будут установлены и наказаны по закону.
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