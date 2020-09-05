 

Ученые нашли зависимость между продолжительностью сна и злостью

05.09.2020, 16:17, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование на предмет изучения зависимости между факторами сна человека и его психологическим состоянием. Выяснилось, что недостаточная продолжительность ночного отдыха и его плохое качество способны спровоцировать у людей злость.
Учеными был проведен эксперимент, в начале которого исследуемых разделили на две группы. Затем участникам первой группы было дано задание, заключающееся в сокращении продолжительности ночного сна до пяти часов. Те же, кто состоял во второй группе, спали без наложенных ограничений. В конце тестирования, спустя две ночи проверялась реакция обеих групп на появление раздражающих звуков в течение дня.

В результате люди, сократившие свой сон согласно заданию, на следующий день продемонстрировали гораздо более высокий уровень злости на раздражитель, чем их визави из второй группы. Данный факт дал основание исследователям утверждать, что продолжительность и качество сна и уровень озлобленности человека связаны прямым образом.



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