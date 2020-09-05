Российские пенсионеры смогут вернуть недополученную пенсию за два года
05.09.2020, 16:17, Разное
Российское законодательство о социальном обеспечении содержит гарантии для каждого нетрудоспособного гражданина. Так, согласно заявлению финансового аналитика, пенсионеры могут вернуть средства недополученной пенсии за два года.
Виталий Калугин, предоставляющий услуги по финансовой аналитике, пояснил о том, возможно ли возвратить пенсию, которую по той или иной причине граждане могли не получить вовремя. Законом предусмотрено, что, хотя период для возврата пенсии и ограничен, он предполагает возможность выплаты средств за два года.
Ранее специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации сообщали о факте наличия невыплаченных вовремя пенсий в 2017-2019 годах. Причиной этого был ряд ошибок в расчетах размеров пенсии и порядка ее назначения. Одной из таких ошибок стало указание нескольких страховых номеров индивидуального лицевого счета получателей в их личных делах. Недополученные суммы составляют порядка трех миллиардов рублей.
Виталий Калугин уверен, что все эти средства можно легко вернуть, поскольку в возникновении указанных ошибок не было умысла со стороны пенсионеров. Как пишет «Политэксперт», пожилые нетрудоспособные граждане РФ могут претендовать на возврат всех недополученных денежных средств за период до двух лет.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет