Российские пенсионеры смогут вернуть недополученную пенсию за два года

05.09.2020, 16:17, Разное

Российское законодательство о социальном обеспечении содержит гарантии для каждого нетрудоспособного гражданина. Так, согласно заявлению финансового аналитика, пенсионеры могут вернуть средства недополученной пенсии за два года.

Виталий Калугин, предоставляющий услуги по финансовой аналитике, пояснил о том, возможно ли возвратить пенсию, которую по той или иной причине граждане могли не получить вовремя. Законом предусмотрено, что, хотя период для возврата пенсии и ограничен, он предполагает возможность выплаты средств за два года.

Ранее специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации сообщали о факте наличия невыплаченных вовремя пенсий в 2017-2019 годах. Причиной этого был ряд ошибок в расчетах размеров пенсии и порядка ее назначения. Одной из таких ошибок стало указание нескольких страховых номеров индивидуального лицевого счета получателей в их личных делах. Недополученные суммы составляют порядка трех миллиардов рублей.

Виталий Калугин уверен, что все эти средства можно легко вернуть, поскольку в возникновении указанных ошибок не было умысла со стороны пенсионеров. Как пишет «Политэксперт», пожилые нетрудоспособные граждане РФ могут претендовать на возврат всех недополученных денежных средств за период до двух лет.