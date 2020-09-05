В Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах

05.09.2020, 16:14, Новости дня

В Украине 5 сентября официально стартовал избирательный процесс на местных выборах. Об этом в Facebook сообщила Центральная избирательная комиссия.

“Через 50 дней мы будем выбирать депутатов местных советов и поселковых, сельских и городских голов. По большому счету именно от местной власти будет зависеть уровень жизни в общинах, поэтому голос каждого очень важен. Что стоит сделать уже сейчас? Изменить избирательный адрес, если необходимо, и проверить себя в списках избирателей, чтобы 25 октября выбирать, а не нервничать”, – заявили в ЦИК.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1194356090946806

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.