Собчак объяснила развод с Виторганом

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05.09.2020, 16:08, Новости дня

Журналистка Ксения Собчак раскрыла детали распада ее отношений с актером Максимом Виторганом в интервью артистке Агате Муцениеце.

Собчак и Виторган «прожили счастливо» около шести лет, но в какой-то момент «отношения дали трещину», рассказала телеведущая, передает «Вечерняя Москва».

«Просто в какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась. Это было прекрасное время, лучшее время в жизни. И я боялась, конечно. Я думала, вдруг это помутнение? Думала, это важная часть моей жизни, и вдруг она закончилась», – сказала Собчак.

Она отметила, что «нет ничего плохого» в частой смене партнеров, особенно если они не сходятся характерами. По словам журналистки, это связано с тем, что «обрести счастье» с человеком, который смотрит на мир по-другому, «бывает невозможно». Собчак полагает, что именно такая ситуация у нее сложилась с Виторганом.

«Максим мне часто говорил: это, допустим, не моя компания», – привела Собчак пример их разногласий.

В начале 2019 года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.

В сентябре 2019 года состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Собчак устроила эротический танец.



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