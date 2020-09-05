Мнение: Путин и пустота

05.09.2020, 16:00, Разное

Президент уже давно перевел практически все встречи в режим видеоконференции. Не удивительно, что и рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным Владимир Путин провел по телемосту.

Будничная online-встреча Путин с Собяниным произошла вчера. А сегодня Путин смело приехал в концертный зал «Зарядье», на торжественное мероприятие посвящённое 873-й годовщины основания Москвы.

И поздравил с днем рождения Москвы собравшихся и москвичей. В том числе Собянина, сидевшего в первом ряду и без маски…

Признаюсь, фотографии из зала «Зарядье» выглядят удручающими. Какая-то непривычная и зловещая пустота вокруг Путина.

Что происходит? Путина продолжают пугать коронавирусом?

Фотографии отсюда