Мнение: Путин и пустота
05.09.2020, 16:00, Разное
Президент уже давно перевел практически все встречи в режим видеоконференции. Не удивительно, что и рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным Владимир Путин провел по телемосту.
Будничная online-встреча Путин с Собяниным произошла вчера. А сегодня Путин смело приехал в концертный зал «Зарядье», на торжественное мероприятие посвящённое 873-й годовщины основания Москвы.
И поздравил с днем рождения Москвы собравшихся и москвичей. В том числе Собянина, сидевшего в первом ряду и без маски…
Признаюсь, фотографии из зала «Зарядье» выглядят удручающими. Какая-то непривычная и зловещая пустота вокруг Путина.
Что происходит? Путина продолжают пугать коронавирусом?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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