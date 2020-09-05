Врач объяснил, почему работает фраза «время лечит»

05.09.2020, 15:53, Разное

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов пояснил о том, почему фраза «время лечит» действительно работает. Как оказалось, причиной этого является специфика функционирования головного мозга.

Многие считают, что главный орган центральной нервной системы запоминает только позитивные моменты. Другой точки зрения придерживается Рустем Гайфутдинов, по мнению доцента Казанского медицинского университета, мозгу не свойственно работать избирательно. На самом деле секрет заключается в способности защитных функций блокировать все негативные впечатления.

Сохраняются же головным мозгом абсолютно все воспоминания, как хорошие, так и плохие. Только в отличие от радостных впечатлений и событий, все неприятные ситуации сберегаются в состоянии блокировки. Именно такой принцип работы органов нервной системы и объясняет то, как работает фраза «время лечит». Как поясняет ученый, в случае отсутствия такого защитного механизма, здоровье человека было бы под угрозой. Постоянный доступ к негативным воспоминаниям наносил бы вред как жизни, так и психическому состоянию людей.

Свою теорию Гайфутдинов обосновывает данными, полученными судебными медиками. Такого рода специалисты способны вызвать в человеке воспоминания любого рода, как положительные, так и плохие. Это, как пишет «Инфореактор», доказывает правоту невролога, человеческий мозг обеспечивает защиту психике от информации, которая способна навредить организму.